Thesocialpost.it - Bomba d’acqua in Toscana, Siena allagata

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una violentaha colpito la, in particolare la città di, causando allagamenti e disagi nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre. Le immagini provenienti dal centro della città sono impressionanti: la stazione ferroviaria è stata completamente sommersa dall’acqua, tanto che i binari risultano invisibili. Anche i sottopassi sono stati trasformati in veri e propri fiumi, rendendo impraticabili diverse zone. Le strade disono allagate, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e molte abitazioni che si trovano senza corrente elettrica. La Polizia Municipale, con quattro pattuglie, è impegnata nelle operazioni di monitoraggio e ripristino della sicurezza. In varie aree della città, il Comune sta seguendo da vicino la situazione, in particolare per quanto riguarda le strade e le rotatorie sommerse dall’acqua.