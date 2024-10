Atalanta, il punto infortuni: Djimsiti e Ruggeri possono tornare a Venezia. Ottimismo Scalvini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Zingonia. Con il ritorno in gruppo di chi è stato impegnato con le nazionali nella serata di martedì, ovvero Samardzic, Pasalic e Sulemana, oltre a Lookman, inizia oggi (giovedì 17 ottobre) il conto alla rovescia che porterà l’Atalanta alla sfida contro il Venezia, in programma domenica 2o ottobre con calcio d’inizio alle 15 al Penzo: al centro Bortolotti sarà il momento per ritornare a lavorare con un gruppo a ranghi quasi completi, ma anche per fare il punto sulla situazione infortuni. Sono al momento sette i giocatori fermi per problematiche fisiche e dunque non a disposizione di Gian Piero Gasperini. Compresi ovviamente Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini, che hanno tempi ben diversi di recupero rispetto agli altri, anche se il difensore classe 2003 già da martedì ha smesso le terapie e iniziato a svolgere lavoro individuale. Bergamonews.it - Atalanta, il punto infortuni: Djimsiti e Ruggeri possono tornare a Venezia. Ottimismo Scalvini Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Zingonia. Con il ritorno in gruppo di chi è stato impegnato con le nazionali nella serata di martedì, ovvero Samardzic, Pasalic e Sulemana, oltre a Lookman, inizia oggi (giovedì 17 ottobre) il conto alla rovescia che porterà l’alla sfida contro il, in programma domenica 2o ottobre con calcio d’inizio alle 15 al Penzo: al centro Bortolotti sarà il momento per ria lavorare con un gruppo a ranghi quasi completi, ma anche per fare ilsulla situazione. Sono al momento sette i giocatori fermi per problematiche fisiche e dunque non a disposizione di Gian Piero Gasperini. Compresi ovviamente Gianluca Scamacca e Giorgio, che hanno tempi ben diversi di recupero rispetto agli altri, anche se il difensore classe 2003 già da martedì ha smesso le terapie e iniziato a svolgere lavoro individuale.

