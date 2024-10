Ilfattoquotidiano.it - Allarme Boro nello slime, il Ministero della Salute ritira dal mercato un lotto di “Slime Fango fiocco di neve” per rischio chimico

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilha emesso un’allerta riguardante undi, il popolare gioco per bambini, a causa di unper la. Il prodotto in questione, “dimarca Mile, contiene una quantità eccessiva di, sostanza che può essere dannosa se ingerita o se entra in contatto con la pelle per periodi prolungati. Ilinteressato dal richiamo è il numero 2022-07, con Art 930B e codice a barre 6923292216918. Il prodotto, proveniente dalla Cina e importato in Italia dalla Stella Global Trade S.R.L di Cernusco sul Naviglio, è venduto in confezioni di scatoline in plastica con coperchio. Le analisi condotte sul prodotto hanno rilevato un livello dipari a 780 mg/kg, ben superiore al limite di 300 mg/kg previsto dalla normativa europea per i giocattoli liquidi o collosi.