Alessandro Barbero va in pensione: “Crescente burocratizzazione, ormai studiosi e ricercatori sono diventati capi ufficio. Lavoro più gravoso e stressante” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo quarant'anni di insegnamento, lo storico Alessandro Barbero va in pensione, lasciando il suo ruolo presso l'Università del Piemonte Orientale. L'articolo Alessandro Barbero va in pensione: “Crescente burocratizzazione, ormai studiosi e ricercatori sono diventati capi ufficio. Lavoro più gravoso e stressante” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo quarant'anni di insegnamento, lo storicova in, lasciando il suo ruolo presso l'Università del Piemonte Orientale. L'articolova in: “più” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessandro Barbero chiama a raccolta i followers per una raccolta fondi per il cofano Guala Bicchieri - Un vero capolavoro, insomma. Il cofano, in legno di noce verniciato, ha dettagli in rame sbalzato, finemente cesellato e decorato. . I cinque smalti, in rame dorato e smalto champlevé, blu, verde, bianco, erano originariamente posizionati al retro del baule da viaggio del porporato. Se volete partecipare anche voi, questo è il link da cliccare. (Cultweb.it)

Alessandro Barbero incanta Parma nella cornice del Farnese - Parma e il suo territorio, le architetture lignee del Teatro dei Duchi Farnese e uno dei Borghi più belli d'Italia sulle prime colline dell'Appennino insieme per raccontare un episodio di storia locale che ha l'ambizione di diventare un tassello importante della storia nazionale. A... (Parmatoday.it)

Alessandro Barbero fa il tutto esaurito alla prima giornata del Festival del Medioevo - Non solo Alessandro Barbero, ma soprattutto Barbero al Festival del Medioevo di Gubbio. Dirompente e trascinante come un fiume in piena ha inaugurato ieri la decima edizione, circondato da una schiera di eminenti studiosi che hanno saputo rendere altrettanto memorabile la giornata. La... (Perugiatoday.it)