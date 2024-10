Accoltella più volte la madre per i soldi del crack: arrestato per tentato omicidio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato omicidio della madre 62enne. L'aggressione, avvenuta in un elegante palazzo del quartiere Cibali, sarebbe scaturita dalla richiesta di denaro del figlio, probabilmente per acquistare crack, rifiutata dalla donna.Il 32enne Cataniatoday.it - Accoltella più volte la madre per i soldi del crack: arrestato per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di 32 anni è statoa Catania con l'accusa didella62enne. L'aggressione, avvenuta in un elegante palazzo del quartiere Cibali, sarebbe scaturita dalla richiesta di denaro del figlio, probabilmente per acquistare, rifiutata dalla donna.Il 32enne

