A che ora Djokovic-Nadal, finale terzo posto Six Kings Slam 2024: programma, tv, streaming

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Una chiusura d’autore. Novake Rafasi sfideranno ancora una volta dopo una storia vissuta insieme per tanto tempo nel massimo circuito internazionale. Stavolta sarà un’esibizione, il Sixa Riad (Arabia Saudita). Sul veloce indoor arabo, Nole e Rafa si incroceranno per l’ultima volta, nelladel 3° e 4°, dal momento che il maiorchino dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga si ritirerà. Nole ha dato tutto quello che aveva per non farsi battere ancora una volta da Jannik Sinner, ma sul filo di lana l’ha spuntata il n.1 del mondo. Una prestazione comunque buona per, capace di dare filo da torcere al nostro portacolori. Discorso diverso per, costretto a fare i conti con la verve fisica e tecnica del suo più giovane connazionale, Carlos Alcaraz.