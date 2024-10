Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 20:30

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)DEL 16 OTTOBREORE 20.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN NETTO MIGLIORAMENTO LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE SULLA FLAMINIA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE RALLENMTAMENTI DA CORSO FRANCIA A GROTTAROSSA CIRCONE COMUNQUE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO COSÌ COME SULLA CASSIA BIS A CASTEL DE CEVERI, DOVE è STATO RIMOSSO L’INCIDENTE MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA MEZZOCAMMINO AD ACILIA IN DIREZIONE OSTIA MENTRE SULLA PONTINA RISOLTO L INCIDENTE IN DIREZIONE RACCORDO MA SI RALLENTA IN DIREZIONE LATINA IN PROSSIMITA’ DI CASTELNO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PROSEGUONO I LAVORI IN FASCIA SERALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.