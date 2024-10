Inter-news.it - UFFICIALE – Inter, il business si allarga in Arabia Saudita!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Già prima dall’è arrivata la notizia relativa all’accordo chiuso dall’in Medio Oriente. Il club ha ufficializzato la pratica sul proprio sito. COMUNICATO – L’formalizza il proprio impegno verso l’espansione strategica ingrazie all’ottenimento della licenza MISA, essenziale per ogni azienda straniera che vuole operare a livello commerciale sul territorio. Il Club nerazzurro potrà contare sul supporto del Ministero degli Investimenti dell’(MISA) per estendere ulteriormente la presenza del proprio brand in Middle East e per far crescere la propria fanbase di tifosi. Allo stesso tempo, l’porterà nel paese il proprio know-how, i valori e l’esperienza che caratterizza un club di calcio ai massimi livelli, sostenendo il piano nazionale del Regno dell’per il 2030 (Vision 2030).