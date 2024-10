Ucraina, Scholz: “necessario dialogo con Putin” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “E’ necessario che la Russia partecipi alla prossima conferenza sull’Ucraina e che ci sia un dialogo con il presidente russo Vladimir Putin” Lo ha dichiarato mercoledì il cancelliere federale tedesco Olaf Scholz. “Abbiamo tenuto una conferenza a Bürgenstock, in Svizzera, che si è chiusa con la conclusione: è necessaria un’altra (conferenza), alla quale, come ha Imolaoggi.it - Ucraina, Scholz: “necessario dialogo con Putin” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “E’che la Russia partecipi alla prossima conferenza sull’e che ci sia uncon il presidente russo Vladimir” Lo ha dichiarato mercoledì il cancelliere federale tedesco Olaf. “Abbiamo tenuto una conferenza a Bürgenstock, in Svizzera, che si è chiusa con la conclusione: è necessaria un’altra (conferenza), alla quale, come ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scholz: necessario che Russia partecipi a conferenza su Ucraina - Roma, 16 ott. (askanews) – E’ necessario che la Russia partecipi alla prossima conferenza sull’Ucraina e che ci sia un dialogo con il presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato mercoledì il cancel ... (ildenaro.it)

Katz, 'Unifil ha grande importanza, ruolo per dopoguerra' - Israele continuerà a fare tutto il necessario per ripristinare la sicurezza dei suoi cittadini" e "continuerà a compiere ogni sforzo per evitare di danneggiare l'Unifil". (ansa.it)

Doping: sentenza Halep, Tas 'fisioterapista non è un medico' - Sono state rese note dal Tribunale di Arbitrato dello Sport le motivazioni che lo scorso marzo hanno portato alla squalifica di Simona Halep, vincitrice al Roland Garros nel 2018 e a Wimbledon nel 201 ... (ansa.it)