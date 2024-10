Tre proroghe e spogliatoi ben lontani dall'essere ultimati: la denuncia del consigliere Di Pillo sul campo di via Imele [FOTO] (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si sarebbero dovuti chiudere il 10 ottobre i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo “Donati” di via Imele, ma nonostante le proroghe la situazione non è cambiata. A denunciarlo è il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo (Pettinari sindaco) spiegando che quel termine del 10 Ilpescara.it - Tre proroghe e spogliatoi ben lontani dall'essere ultimati: la denuncia del consigliere Di Pillo sul campo di via Imele [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si sarebbero dovuti chiudere il 10 ottobre i lavori di ristrutturazione deglidel“Donati” di via, ma nonostante lela situazione non è cambiata. Arlo è ilcomunale Massimiliano Di(Pettinari sindaco) spiegando che quel termine del 10

Di Pillo su Campo Sportivo “Donati”: “Ritardi nei lavori e disagi per gli utenti” - Il Consigliere Comunale della Lista "Pettinari Sindaco" Massimiliano Di Pillo denuncia i ritardi nei lavori al Campo Sportivo "Donati" di Via Imele a Pescara e i notevoli disagi per ragazzi e genitori ... (rete8.it)

