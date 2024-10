Toni bacchetta Guardiola: «Col falso 9 hai rovinato il calcio» VIDEO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Brescia c’è stata una cena molto particolare tra Pep Guardiola, Roberto Baggio, Luca Toni e Andrea Caracciolo. L’incontro è stato suggellato con un brindisi e immortalato in una serie di foto postate su Instagram dal Divin Codino: “Grazie amici miei è stato bello rivedervi”. La cena è stat l’occasione per rincontrarsi dopo tanti anni e ricordare la comune esperienza al Brescia. Oltre alle foto gira sui social un VIDEO che riprende una colorita discussione tra Luca Toni e Pep Guardiola. Tra risate e buon vino, l’atmosfera era distesa e rilassata e i due si sono lasciati andare parlando a ruota libera di tutto. Ma a un certo punto Toni ha approfittato dell’occasione per bacchettare lo spagnolo su uno dei suoi più grandi mantra calcistici, l’utilizzo del falso 9. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rompipallone. Ilnapolista.it - Toni bacchetta Guardiola: «Col falso 9 hai rovinato il calcio» VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Brescia c’è stata una cena molto particolare tra Pep, Roberto Baggio, Lucae Andrea Caracciolo. L’incontro è stato suggellato con un brindisi e immortalato in una serie di foto postate su Instagram dal Divin Codino: “Grazie amici miei è stato bello rivedervi”. La cena è stat l’occasione per rincontrarsi dopo tanti anni e ricordare la comune esperienza al Brescia. Oltre alle foto gira sui social unche riprende una colorita discussione tra Lucae Pep. Tra risate e buon vino, l’atmosfera era distesa e rilassata e i due si sono lasciati andare parlando a ruota libera di tutto. Ma a un certo puntoha approfittato dell’occasione perre lo spagnolo su uno dei suoi più grandi mantra calcistici, l’utilizzo del9. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rompipallone.

