Thomas Tuchel nel ruolo di allenatore dell’Inghilterra non si sente bene dice l’uomo di Sky Sports

Breaking: Thomas Tuchel è stato confermato come nuovo allenatore dell'Inghilterra mercoledì e il primo pensiero dell'esperto di Sky Sports Jamie Carragher è che "non sembra giusto" non avere un allenatore inglese alla guida dei Tre Leoni. Gareth Southgate ha ricoperto il ruolo negli ultimi otto anni e ha unito la nazionale inglese meglio di qualsiasi altro allenatore negli ultimi tempi. La squadra del 54enne è arrivata così vicina a porre fine all'attesa dell'Inghilterra per un trofeo, ma alla fine non è riuscita a raggiungere due finali dei Campionati Europei e la semifinale della Coppa del Mondo nel 2018. La FA voleva un vincitore che succedesse all'allenatore inglese e questo è quello che hanno a Tuchel.

Tuchel ha detto sì all’Inghilterra - il Times : “C’era bisogno di un allenatore di livello mondiale” - Southgate questa settimana ha detto ai media tedeschi che probabilmente non sarà più ct se l’Inghilterra non vincerà il campionato europeo. Per la Federcalcio è il colpo giusto, è uno dei manager più richiesti dai principali club europei. Non ha comunque escluso di prendere in considerazione candidati stranieri, come Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel“. (Ilnapolista.it)

Thomas Tuchel in trattative avanzate per diventare il nuovo allenatore dell’Inghilterra - Thomas Tuchel offre un lavoro da allenatore nazionale in Inghilterra https://t. Ha vinto anche scudetti in Francia con il Paris Saint-Germain e in Germania con il Bayern. twitter. Tuttavia, con Ten Hag che continua a trovare difficoltà all’Old Trafford, potrebbe trasformarsi in una lotta diretta tra United e FA per cercare di intrappolare il 51enne. (Justcalcio.com)

Tuchel Milan - l’ex allenatore del Chelsea è in CORSA per il dopo Fonseca ma c’è un aspetto che SPAVENTA! Ecco quale - Tuchel Milan, l’ex allenatore del Chelsea è in CORSA ma c’è un aspetto che SPAVENTA! Accordo QUASI impossibile. Le ULTIME Secondo il Corriere dello Sport, tra i papabili per la successione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan dopo il derby contro l’Inter c’è ancora il nome di Tuchel, ex allenatore tra le altre di Chelsea e Bayern Monaco. (Calcionews24.com)