Tennistavolo, Europei Linz 2024: Monfardini e Arlia raggiuntono Vivarelli e Piccolin nel main draw (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Va in archivio anche la seconda giornata degli Europei 2024 di Tennistavolo in corso a Linz. Nel singolare maschile mancano l'accesso al main draw i tre azzurri impegnati qest'oggi: Andrea Puppo nel preliminary round cede per 1-3 al portoghese Tiago Abiodun; fuori anche Matteo Mutti, sconfitto 2-3 dal croato Filip Zeljko e John Oyebode, anche lui al quinto set dall'ungherse Adam Szudi. Nel singolare femminile Gaia Monfardini e Nicole Arlia raggiungono invece Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli nel tabellone principale: la prima ha battuto 3-1 la padrona di casa Anastasia Sterner, mentre la seconda nel preliminary round ha battuto la greca Elisavet Terpou 3-1. Nel doppio maschile accede al tabellone principale la coppia composta da Mutti e Puppo, che ha avuto la meglio con un netto 3-0 sui lettoni Kartuzovs/Maskalonks.

Tennistavolo - Arlia e Monfardini raggiungono Piccolin e Vivarelli nel tabellone principale di singolare agli Europei - Mutti/Vivarelli ai sedicesimi nel misto RISULTATI EUROPEI DI TENNISTAVOLO Mercoledì 16 ottobre SPECIALITA’ OLIMPICHE SINGOLARE MASCHILE Gironi di qualificazioneGruppo 17Andrea Puppo-Arturs Spalis (Lettonia) 3-0 (4, 7, 5) Primo turno preliminareMatteo Mutti-Filip Zeljko (Croazia) 2-3 (3, -14, -8, 8, -6)Andrea Puppo-Tiago Abiodun (Portogallo) 1-3 (-9, -6, 6, -5)John Oyebode-Adam Szudi (Ungheria) ... (Oasport.it)

Tennistavolo - bene gli azzurri nei gironi preliminari dei singolari agli Europei. Mutti/Vivarelli ai sedicesimi nel misto - Sono scattati a Linz, in Austria, gli Europei individuali 2024 di tennistavolo: prima giornata di gare riservata ai turni preliminari del doppio misto ed alla prima parte della fase a gironi dei tornei di singolare, sia maschile che femminile. Nel singolare maschile doppie vittorie nel Gruppo 11 per Matteo Mutti, che ha superato dapprima il sammarinese Mattias Mongiusti per 3-0 (15-13, 11-7, ... (Oasport.it)

Tennistavolo - Europei Linz 2024 : azzurri bene nelle qualificazioni - 40 con la spagnola Silvia Coll. . 50 il lettone Arturs Spalis. Nei gironi di qualificazione dei singolari, Matteo Mutti nel Gruppo 11 ha superato per 3-0 (15-13, 11-7, 11-4) il sanmarinese Mattias Mongiusti e alle 15. 00 incrocerà la svizzera Rachel Moret. Nel round 2 questa sera alle ore 20. Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli sono già di diritto in tabellone. (Sportface.it)