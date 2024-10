Tabellone Atp Almaty 2024: risultati e accoppiamenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Tabellone del torneo Atp 250 di Almaty 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione sul cemento del Kazakistan. C’è un italiano direttamente al via nel main draw e si tratta del redivivo Fabio Fognini, mentre per quanto riguarda le principali teste di serie, tutte col bye, abbiamo numero 1 del seeding Frances Tiafoe, numero 2 Alejandro Tabilo, numero 3 Karen Khachanov e numero 4 Francisco Cerundolo. Di seguito ecco il Tabellone completo del torneo di Almaty. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Almaty 2024 SECONDO TURNO (1) Tiafoe vs (Q) Evans Vukic vs (8) Mannarino (3) Khachanov vs Virtanen (WC) Zhukayev vs (5) Machac (Q) Karatsev vs Shevchenko (4) Cerundolo b. (WC) Engel 6-4 7-6(3) Coric vs Diallo Marterer vs (2) Tabilo PRIMO TURNO (1) Tiafoe bye (Q) Evans b. Daniel 6-2 7-6(4) Vukic b. Duckworth 6-4 7-5 (8) Mannarino b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildel torneo Atp 250 di: eccodi questo appuntamento di fine stagione sul cemento del Kazakistan. C’è un italiano direttamente al via nel main draw e si tratta del redivivo Fabio Fognini, mentre per quanto riguarda le principali teste di serie, tutte col bye, abbiamo numero 1 del seeding Frances Tiafoe, numero 2 Alejandro Tabilo, numero 3 Karen Khachanov e numero 4 Francisco Cerundolo. Di seguito ecco ilcompleto del torneo di. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPSECONDO TURNO (1) Tiafoe vs (Q) Evans Vukic vs (8) Mannarino (3) Khachanov vs Virtanen (WC) Zhukayev vs (5) Machac (Q) Karatsev vs Shevchenko (4) Cerundolo b. (WC) Engel 6-4 7-6(3) Coric vs Diallo Marterer vs (2) Tabilo PRIMO TURNO (1) Tiafoe bye (Q) Evans b. Daniel 6-2 7-6(4) Vukic b. Duckworth 6-4 7-5 (8) Mannarino b.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Atp Almaty 2024 : risultati e accoppiamenti - Il tabellone del torneo Atp 250 di Almaty 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione sul cemento del Kazakistan. Wong 7-5 6-4 (4) Cerundolo bye Coric b. Di seguito ecco il tabellone completo del torneo di Almaty. C’è un italiano direttamente al via nel main draw e si tratta del redivivo Fabio Fognini, mentre per quanto riguarda le principali teste di serie, ... (Sportface.it)

Tabellone Atp Almaty 2024 : risultati e accoppiamenti - PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI TABELLONE ATP ALMATY 2024 PRIMO TURNO (1) Tiafoe bye Daniel vs Q Duckworth vs Vukic Safiullin vs (8) Mannarino (3) Khachanov bye Virtanen vs Fognini Q vs (WC) Zhukayev (WC) Skatov vs (5) Machac (6) Zhang vs Q Shevchenko vs Q (WC) Engel b. Dzumhur 7-5 6-4 (2) Tabilo bye The post Tabellone Atp Almaty 2024: risultati e accoppiamenti appeared first on SportFace. (Sportface.it)

ATP Almaty - in Kazakistan assenti i top players. Fognini in tabellone - Per via delle numerose cancellazioni, trova spazio nel tabellone principale anche Fabio Fognini, che dopo l’eliminazione in Cina si è ‘tenuto impegnato’ ad Hangzhou, con l’obiettivo di mettere qualche punticino in classifica per provare una leggera risalita. Giocatori come Sebastian Korda, Arthur Fils, Alexander Bublik e anche il nostro Flavio Cobolli hanno preferito prendersi una settimana di ... (Oasport.it)