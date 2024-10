Solero, un uomo ha ucciso la moglie e poi ha chiamato i carabinieri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercoledì mattina un uomo di 61 anni ha accoltellato in casa la moglie di 53 anni a Solero, in provincia di Alessandria. Ad avvertire il 112 dell’accaduto è stato il marito stesso intorno alle 6 di stamani. Inutili i soccorsi del personale sanitario, intervenuto con un mezzo avanzato: per la vittima non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono al lavoro i carabinieri, che attendono l’arrivo di un magistrato per le verifiche del caso. Articolo completo: Solero, un uomo ha ucciso la moglie e poi ha chiamato i carabinieri dal blog Lettera43 Lettera43.it - Solero, un uomo ha ucciso la moglie e poi ha chiamato i carabinieri Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercoledì mattina undi 61 anni ha accoltellato in casa ladi 53 anni a, in provincia di Alessandria. Ad avvertire il 112 dell’accaduto è stato il marito stesso intorno alle 6 di stamani. Inutili i soccorsi del personale sanitario, intervenuto con un mezzo avanzato: per la vittima non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono al lavoro i, che attendono l’arrivo di un magistrato per le verifiche del caso. Articolo completo:, unhalae poi hadal blog Lettera43

