Ilrestodelcarlino.it - Siringhe a terra dopo il bivacco: "Vengono qui a bere e drogarsi, le nostre proteste sono inascoltate"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bottiglie di vetro rotte e abbandonate sui muretti e per le scale, accanto a buste di carta accumulate da giorni e avanzi di cibo. Qualche metro più avanti,usate e lasciate sul pavimento. Questo, ieri mattina, il risveglio del centro direzionale di via Carducci, una situazione che, a detta di alcuni commercianti della zona, non è nuova. "Durante gli orari di apertura dei locali non cistrani movimenti, mentre da un paio di settimane a questa parte cipiù giri verso il tardo pomeriggio e la sera – spiegano i negozianti –. In generale è un problema che il palazzo ha da circa 25 anni perché accoglie solo uffici e attività che restano chiusi il fine settimana. Questo favorisce l’utilizzo dei luoghi intorno per ogni tipo di, spesso anche pericoloso per gli altri, lasciando che gli angoli più nascosti siano usati addirittura come gabinetto da chi li frequenta.