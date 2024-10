Agi.it - Sinner strapazza Medvedev. In Arabia Saudita un montepremi da capogiro

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) 'AGI - Jannikha battuto Danilin due soli set con il punteggio di 6-0 e 6-3 in un'ora e otto minuti, e si è aggiudicato il passaggio alla semifinale del Six Kings Slam, in. In semifinale il numero uno al mondo incontrerà Djokovic. Il torneo Six Kings Slam, non assegna punteggi ma è una esibizione con unda, il più ricco della storia, fra sei tennisti "stellari":, Djokovic, Nadal, Alcaraz e Rune. Il torneo esibizione riservato ai grandi big si concluderà con la finalissima di sabato 19. Al vincitore va infatti un assegno monstre di 6 milioni di euro. Non è la prima volta che il grande tennis sbarca in. Dallo scorso anno, infatti, proprio l'ospita, a Gedda, la Next Gen Atp Finals, ereditate da Milano, torneo in cui si affrontano gli otto migliori tennisti under 21.