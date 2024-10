Simeone: «Conte mi ricorda mio padre perché perché ha passione per il calcio ed il gioco nella testa» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, è intervenuto oggi su radio Crc parlando della situazione della squadre, di Conte dei suoi compagni Il Napoli è rigenerato? «Non so se sia la parola giusta, forse lo si dice in giro: iniziare bene con un allenatore molto capace e con tanta esperienza ci ha dato molta forza e fiducia, abbiamo trovato calciatori nuovi che ci danno una grandissima mano. Iniziare bene è stata la chiave del momento che stiamo attraversando». Il lavoro con Conte? «La cosa più importante del motto “Amma fatica'” è entrare nella mentalità del mister: devi faticare davvero tutto il giorno per fare ciò che ti chiede, nel momento in cui entri nella sua mentalità il corpo si adatta velocemente al lavoro che vuole fare. All’inizio però è stata dura, soprattutto nei ritiri. Ilnapolista.it - Simeone: «Conte mi ricorda mio padre perché perché ha passione per il calcio ed il gioco nella testa» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’attaccante del Napoli, Giovanni, è intervenuto oggi su radio Crc parlando della situazione della squadre, didei suoi compagni Il Napoli è rigenerato? «Non so se sia la parola giusta, forse lo si dice in giro: iniziare bene con un allenatore molto capace e con tanta esperienza ci ha dato molta forza e fiducia, abbiamo trovato calciatori nuovi che ci danno una grandissima mano. Iniziare bene è stata la chiave del momento che stiamo attraversando». Il lavoro con? «La cosa più importante del motto “Amma fatica'” è entrarementalità del mister: devi faticare davvero tutto il giorno per fare ciò che ti chiede, nel momento in cui entrisua mentalità il corpo si adatta velocemente al lavoro che vuole fare. All’inizio però è stata dura, soprattutto nei ritiri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Simeone : “Conte come papà Diego - passione per il calcio e gioco nella testa! Con lui si fatica davvero. Vogliamo dimostrare che il Napoli sta crescendo” - Devono essere tutti coinvolti e noi lo siamo, poi dove arriveremo dipende dalle partite che giocheremo. Le sue parole offrono uno spaccato interessante sulla mentalità che sta guidando il Napoli in questa stagione. Oggi, durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha condiviso importanti riflessioni sul momento della squadra e sul lavoro con ... (Napolipiu.com)

Romano : “Simeone è contento di Conte e il Napoli non vuole farlo partire” - X – Romano: “Simeone è contento di Conte e il Napoli non vuole farlo partire” Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha riportato … L'articolo Romano: “Simeone è contento di Conte e il Napoli non vuole farlo partire” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Simeone - futuro incerto : dialogo con Manna e Conte. L’ipotesi per gennaio - Simeone avrebbe avuto un colloquio con Conte e Manna e avrebbe espresso il suo desiderio di vagliare delle opportunità qualora dovessero presentarsi. La scorsa stagione anche lui ha patito le conseguenze di un’annata disastrosa, tanto che in estate il suo nome era finito tra quello dei potenziali partenti. (Spazionapoli.it)