Senigallia, morto suicida a 15 anni. I compagni: "Metteva le cuffiette per non sentire i bulli" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella scuola frequentata dal ragazzo sono arrivati gli ispettori del Ministero dell'Istruzione. Si indaga per istigazione al suicidio. Sentita dai pm anche la fidanzata del 15enne. Resi noti intanto i risultati dell'autopsia. Oggi ci saranno i funerali.

