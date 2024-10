"Salterò solo qualche partita" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Come va la coscia? qualche gara la dovrò saltare, però sto meglio rispetto allo stop di un mese fa, è stata una piccola ricaduta sullo stesso punto. Allora c’era stata la voglia di affrettare il rientro, ora andremo con più cautela". E’ stato lo stesso Andrea Mandelli lunedì sera a tranquillizzare sul suo infortunio rimediato con la Pianese. Il centrocampista del Carpi era l’ospite de "La notte dei capitani", la serata di presentazione dei campionati di futsal del Csi di Carpi. Accompagnato dal dg biancorosso Enrico Bonzanini, ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi sul ruolo del capitano. "Quando ho avuto l’onore di indossare la fascia da capitano – ha raccontato in una sala stracolma – ho sempre cercato di dare qualcosa in più in campo e di privilegiare il dialogo con gli arbitri. Ilrestodelcarlino.it - "Salterò solo qualche partita" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Come va la coscia?gara la dovrò saltare, però sto meglio rispetto allo stop di un mese fa, è stata una piccola ricaduta sullo stesso punto. Allora c’era stata la voglia di affrettare il rientro, ora andremo con più cautela". E’ stato lo stesso Andrea Mandelli lunedì sera a tranquillizzare sul suo infortunio rimediato con la Pianese. Il centrocampista del Carpi era l’ospite de "La notte dei capitani", la serata di presentazione dei campionati di futsal del Csi di Carpi. Accompagnato dal dg biancorosso Enrico Bonzanini, ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi sul ruolo del capitano. "Quando ho avuto l’onore di indossare la fascia da capitano – ha raccontato in una sala stracolma – ho sempre cercato di dare qualcosa in più in campo e di privilegiare il dialogo con gli arbitri.

