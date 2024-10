Rapace alla stazione di Roma Tiburtina: è una Poiana di Harris, forse è scappata ad un falconiere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) forse è scappata da un allevamento o forse c'è un falconiere nelle vicinanze. È ciò che si sono domandati i viaggiatori alla stazione di Roma Tiburtina. C'era un Rapace, una Poiana di Harris. Fanpage.it - Rapace alla stazione di Roma Tiburtina: è una Poiana di Harris, forse è scappata ad un falconiere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)da un allevamento oc'è unnelle vicinanze. È ciò che si sono domandati i viaggiatoridi. C'era un, unadi

