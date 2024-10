Lanazione.it - Prato, il neo tecnico Mariotti: "Trattativa lampo. Voglio una squadra coraggiosa"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 - Primo allenamento (a porte chiuse) e prime parole da nuovo allenatore delper Marco. L'ex Albenga, rescisso il contratto con la società ligure nella serata di ieri (martedì 15 ottobre), ha promesso unadomenica in occasione del derby con la Pistoiese al Lungobisenzio. "vedere unacon la voglia di giocare a viso aperto e di prendersi i tre punti. Poi saranno gli episodi a decidere l'incontro - il commento del- Che gruppo ho trovato? Non con il sorriso certo, ma pronto a lavorare duramente. Ci siamo allenati con grande intensità e applicazione: sono rimasto piacevolmente colpito da questo". Ma come si è sviluppata lache ha portato? "C'è stata la risoluzione consensuale con l'Albenga nella serata di ieri.