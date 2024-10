Pallone d’Oro 2024, la data e dove vedere la cerimonia: Inter attenta! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arrivano ulteriori dettagli sulla cerimonia del Pallone d’Oro 2024, alla quale anche l’Inter presta grande attenzione con il finalista Lautaro Martinez. INVESTITURA – Proprio nel giorno in cui Lionel Messi, vincitore di ben otto Palloni d’Oro, incorona Lautaro Martinez come papabile vincitore, arrivano importanti novità sul premio. Il leader nerazzurro è tra i finalisti dell’edizione del 2024, insieme a nomi del calibro di Rodri, Bellingham e Vinicius Junior, e l’Inter non può che aspettare e guardare con grande attenzione. Nonostante le parole del connazionale Lionel Messi, che detiene il record di premi ricevuti, e quelle del Commissario Tecnico della Nazionale argentina Lionel Scaloni, in tanti non sono convinti che Lautaro Martinez possa riuscire a salire sul palco come vincitore della sessantottesima edizione. Inter-news.it - Pallone d’Oro 2024, la data e dove vedere la cerimonia: Inter attenta! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arrivano ulteriori dettagli sulladel, alla quale anche l’presta grande attenzione con il finalista Lautaro Martinez. INVESTITURA – Proprio nel giorno in cui Lionel Messi, vincitore di ben otto Palloni, incorona Lautaro Martinez come papabile vincitore, arrivano importanti novità sul premio. Il leader nerazzurro è tra i finalisti dell’edizione del, insieme a nomi del calibro di Rodri, Bellingham e Vinicius Junior, e l’non può che aspettare e guardare con grande attenzione. Nonostante le parole del connazionale Lionel Messi, che detiene il record di premi ricevuti, e quelle del Commissario Tecnico della Nazionale argentina Lionel Scaloni, in tanti non sono convinti che Lautaro Martinez possa riuscire a salire sul palco come vincitore della sessantottesima edizione.

Messi incorona Lautaro Martinez : «Pallone d’Oro? Lo merita più di tutti!» - Anche lo stesso Commissario Tecnico dell’Argentina si è espresso in questi termini. Risposte che sono arrivate anche nel post-partita, con commenti legati anche all’imminente cerimonia per il conferimento del Pallone d’Oro. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . La sfida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026 è terminata con un 6-0 in favore dell’albiceleste e con tante ottime risposte ... (Inter-news.it)

Pallone d’oro 2024 - Dazn trasmetterà l’evento in modalità gratuita - L’evento – che includerà anche i premi al femminile e quelli riservati ai migliori tecnici dell’anno, oltre al miglior portiere e al miglior giovane – sarà raccontato per l’Italia dall’inconfondibile voce di Pierluigi Pardo affiancato per l’occasione speciale da Marco Parolo. Anche Lautaro che ha vissuto un’ottima stagione 2023/24, e un segnale importante sarebbe premiare un giocatore che non ... (Sportface.it)

La storia del Pallone d’Oro e i candidati dell’edizione 2024 - Quest'anno, i candidati rispecchiano il meglio del calcio europeo, con molti giocatori provenienti dai top club del continente. La prima edizione vide il trionfo di Stanley Matthews, leggendario calciatore inglese, e la cerimonia si tenne a Parigi, città che sarebbe poi diventata la sede tradizionale della consegna del premio. (Sport.quotidiano.net)