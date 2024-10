Padel, spettacolo unico. Boriani e Campetti super (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Bola Club di Ancona ha ospitato lo scorso fine settimana i Campionati Italiani di Padel di terza fascia, un evento che ha visto la partecipazione di 16 coppie. La competizione, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), ha offerto spettacolo e agonismo, culminando in una finale tutta marchigiana. La coppia formata da Leonardo Boriani e Yuri Campetti, tesserati proprio per il Bola Club di Ancona, si è aggiudicata il titolo, superando in finale il duo composto da Matteo Radomile e Simone Menna dello Smash Pesaro con un netto punteggio di 6-1 6-1. La partita, durata appena 53 minuti, ha visto Boriani e Campetti dominare dall’inizio alla fine, dimostrando una superiore intesa di gioco e una maggiore solidità tecnica. Trionfo dal valore doppio per la coppia che ha potuto festeggiare proprio davanti al pubblico di casa. Ilrestodelcarlino.it - Padel, spettacolo unico. Boriani e Campetti super Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Bola Club di Ancona ha ospitato lo scorso fine settimana i Campionati Italiani didi terza fascia, un evento che ha visto la partecipazione di 16 coppie. La competizione, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis e(FITP), ha offertoe agonismo, culminando in una finale tutta marchigiana. La coppia formata da Leonardoe Yuri, tesserati proprio per il Bola Club di Ancona, si è aggiudicata il titolo,ando in finale il duo composto da Matteo Radomile e Simone Menna dello Smash Pesaro con un netto punteggio di 6-1 6-1. La partita, durata appena 53 minuti, ha vistodominare dall’inizio alla fine, dimostrando unaiore intesa di gioco e una maggiore solidità tecnica. Trionfo dal valore doppio per la coppia che ha potuto festeggiare proprio davanti al pubblico di casa.

