Muore l'amico, non si presenta al funerale: lo trovano morto in casa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Amici da una vita, uniti dalla grande passione per il calcio, Angelo e Guido sono morti l'uno a pochi giorni di distanza dall'altro. Un doppio lutto che ha scosso la comunità di Villongo, comune di circa ottomila abitanti sul lago d'Iseo, in provincia di Bergamo. Angelo Zerbini detto "Zerbo" è Europa.today.it - Muore l'amico, non si presenta al funerale: lo trovano morto in casa Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Amici da una vita, uniti dalla grande passione per il calcio, Angelo e Guido sono morti l'uno a pochi giorni di distanza dall'altro. Un doppio lutto che ha scosso la comunità di Villongo, comune di circa ottomila abitanti sul lago d'Iseo, in provincia di Bergamo. Angelo Zerbini detto "Zerbo" è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Muore l'amico - non si presenta al funerale : lo trovano senza vita in casa - Angelo Zerbini detto Zerbo è morto a 70 anni: per molti anni al servizio della. Un doppio lutto che ha scosso (e non poco) la comunità di Villongo, sul lago d'Iseo. Amici da una vita, uniti dalla grande passione per il calcio, Angelo e Guido sono morti l'uno a pochi giorni di distanza dall'altro. (Bresciatoday.it)

Muore schiacciato da una lavatrice che stava spostando con un amico - Fatto sta che l'elettrodomestico è caduto addosso a Cimini, causandogli gravi traumi da schiacciamento, soprattutto sulla parte superiore del busto. AGI - Offre il proprio aiuto a un amico per spostare alcuni arredi ma una lavatrice gli finisce addosso provocandone la morte due giorni dopo il ricovero in ospedale. (Agi.it)

Pierfranco Cimini muore schiacciato dalla lavatrice : stava aiutando un amico a spostarla - L'uomo stava aiutando un amico a spostare la lavatrice in casa, quando l'elettrodomestico gli è piombato addosso, schiacciandolo senza lasciargli scampo. L'incidente risale. È morto per un assurdo incidente domestico Pierfranco Cimini, 66 anni, residente a Cagnano Amiterno (provincia dell'Aquila). (Today.it)