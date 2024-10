Milan, senti Leao: “Quando sono in Nazionale sento il sostegno di tutti” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il pareggio senza reti tra Scozia e Portogallo nella Nations League, Rafael Leao del Milan ha condiviso le sue impressioni sul match Pianetamilan.it - Milan, senti Leao: “Quando sono in Nazionale sento il sostegno di tutti” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il pareggio senza reti tra Scozia e Portogallo nella Nations League, Rafaeldelha condiviso le sue impressioni sul match

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Milan - il messaggio di Leao a Fonseca : "Nel Portogallo ho il sostegno di tutti e l'allenatore ha fiducia in me" - In attesa di ritrovare il Milan, Rafael Leao si ritrova con la maglia del suo Portogallo. Protagonista in positivo nella partita di Nations... (Calciomercato.com)

Milan - Brambati : “Fonseca? Serve un’alternativa valida. Leao? Con Conte …” - Massimo Brambati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, tra l'alternativa a Paulo Fonseca e Rafael Leao. (Pianetamilan.it)

Milan - il dirigente senza filtri : “Leao e Theo palle al piede. Ibra fuori luogo” - Il noto dirigente ha attaccato senza filtri Rafael Leao e Theo Hernandez, calciatori del Milan. Parole dure anche su Zlatan Ibrahimovic. (Pianetamilan.it)