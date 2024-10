Meloni,'orgogliosa di una manovra seria e di buon senso' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Sono molto orgogliosa e soddisfatta" della manovra e "voglio ringraziare Antonio Tajani, Matteo Salvini, il ministro Giorgetti e tutti i ministri. E' una manovra seria e di buon senso". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo. Quotidiano.net - Meloni,'orgogliosa di una manovra seria e di buon senso' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Sono moltoe soddisfatta" dellae "voglio ringraziare Antonio Tajani, Matteo Salvini, il ministro Giorgetti e tutti i ministri. E' unae di". Lo ha detto la premier Giorgiaa margine del vertice Ue-Paesi del Golfo.

