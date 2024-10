Manovra: Anaao, pronti a tutto, chiamata alle armi settore sanitario (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ott. (LaPresse) – “Siamo attoniti, sbalorditi. Un giorno ci dicono una cosa, il giorno successivo un’altra, speriamo solo che le voce che stanno girando si rivelino fake news, diversamente siamo pronti a tutto, a una chiamata alle armi dell’intero settore sanitario”. Lo dice a LaPresse Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed, commentando le misure previste per il comparto della sanità contenute nella Manovra. Lapresse.it - Manovra: Anaao, pronti a tutto, chiamata alle armi settore sanitario Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ott. (LaPresse) – “Siamo attoniti, sbalorditi. Un giorno ci dicono una cosa, il giorno successivo un’altra, speriamo solo che le voce che stanno girando si rivelino fake news, diversamente siamo, a unadell’intero”. Lo dice a LaPresse Pierino Di Silverio, segretario nazionale diAssomed, commentando le misure previste per il comparto della sanità contenute nella

