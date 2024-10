Maltempo sull’Italia con piogge e temporali, scatta l’allerta gialla in 4 regioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Maltempo torna sull’Italia con piogge e temporali, e scatta l’allerta gialla in quattro regioni per la giornata di oggi, 16 ottobre 2024. Nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica raggiungerà infatti il nostro Paese determinando una fase di Maltempo che interesserà il Nord e parte del Centro. Le precipitazioni risulteranno localmente abbondanti, in particolare su alcune aree del Nord-Ovest, su Liguria e Toscana nord-occidentale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Iltornacon, ein quattroper la giornata di oggi, 16 ottobre 2024. Nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica raggiungerà infatti il nostro Paese determinando una fase diche interesserà il Nord e parte del Centro. Le precipitazioni risulteranno localmente abbondanti, in particolare su alcune aree del Nord-Ovest, su Liguria e Toscana nord-occidentale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Ciclone mediterraneo in arrivo - allerta maltempo sull’Italia - In Sicilia, si prevede che i fenomeni di maggior intensità possano verificarsi nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17. Possono infatti provocare danni significativi in termini di inondazioni, mareggiate e distruzione delle infrastrutture costiere. Le raffiche di vento potrebbero creare seri problemi anche nelle aree urbane, con alberi e strutture precarie a rischio di crollo. (Velvetmag.it)