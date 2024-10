“Mai cessioni territoriali”. Ormai alla vittoria crede soltanto Zelensky (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con un quinto del proprio territorio occupato dalle truppe di Mosca e poche speranze di rientrarne in possesso con le armi, Volodymyr Zelensky continua a ripetere che Vladimir Putin, alla fine della fiera, perderà questa guerra. Il leader di Kiev lo ha ribadito parlando davanti alla Verkhovna Rada, ossia il Parlamento ucraino, in occasione della presentazione – parziale, perché i punti più delicati verranno illustrati ai soli leader dei partiti – del suo “piano di vittoria”. “La Russia deve perdere la guerra contro l’Ucraina. Non può esserci un congelamento del fronte. Non può esserci alcuno scambio sul territorio dell’Ucraina o sulla sua sovranità ”, ha detto Zelensky, aggiungendo che l’Ucraina e i suoi alleati devono “costringere la Russia a partecipare a un vertice di pace ed essere pronta a porre fine alla guerra”. Lanotiziagiornale.it - “Mai cessioni territoriali”. Ormai alla vittoria crede soltanto Zelensky Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con un quinto del proprio territorio occupato dalle truppe di Mosca e poche speranze di rientrarne in possesso con le armi, Volodymyrcontinua a ripetere che Vladimir Putin,fine della fiera, perderà questa guerra. Il leader di Kiev lo ha ribadito parlando davantiVerkhovna Rada, ossia il Parlamento ucraino, in occasione della presentazione – parziale, perché i punti più delicati verranno illustrati ai soli leader dei partiti – del suo “piano di”. “La Russia deve perdere la guerra contro l’Ucraina. Non può esserci un congelamento del fronte. Non può esserci alcuno scambio sul territorio dell’Ucraina o sulla sua sovranità ”, ha detto, aggiungendo che l’Ucraina e i suoi alleati devono “costringere la Russia a partecipare a un vertice di pace ed essere pronta a porre fineguerra”.

