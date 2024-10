Madeinadd in espansione: 10 nuove posizioni aperte per guidare l'innovazione nella manifattura additiva (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La startup innovativa Madeinadd, protagonista nella transizione verso la manifattura additiva e la digitalizzazione industriale, ha annunciato l'apertura di 10 nuove posizioni lavorative da coprire entro i primi mesi del 2025. Questa mossa strategica sottolinea la rapida crescita dell'azienda e il suo impegno nel plasmare il futuro dell'industria manifatturiera italiana. Profili ricercati e obiettivi aziendali Madeinadd è alla ricerca di figure professionali altamente qualificate, tra cui: Technical Project Manager Application Engineer Senior Customer Development Specialist Marketing Manager Eco-System Manager Questi ruoli chiave mirano a potenziare le capacità dell'azienda nel gestire progetti complessi, supportare i clienti e ampliare la sua rete di fornitura. Quotidiano.net - Madeinadd in espansione: 10 nuove posizioni aperte per guidare l'innovazione nella manifattura additiva Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La startup innovativa, protagonistatransizione verso lae la digitalizzazione industriale, ha annunciato l'apertura di 10lavorative da coprire entro i primi mesi del 2025. Questa mossa strategica sottolinea la rapida crescita dell'azienda e il suo impegno nel plasmare il futuro dell'industria manifatturiera italiana. Profili ricercati e obiettivi aziendaliè alla ricerca di figure professionali altamente qualificate, tra cui: Technical Project Manager Application Engineer Senior Customer Development Specialist Marketing Manager Eco-System Manager Questi ruoli chiave mirano a potenziare le capacità dell'azienda nel gestire progetti complessi, supportare i clienti e ampliare la sua rete di fornitura.

