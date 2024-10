LIVE Sonego-Ruud 3-6, 5-5, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: volata nel 2° set (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-STRICKER 0-15 Passa di dritto in corsa Ruud. Aggancia la volèe in allungo Sonego ma poco può. 5-5 A trenta il norvegese. 40-30 Gran risposta di rovescio di Sonego! 40-15 Altra prima vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Si allunga il dritto dopo il servizio di Ruud! 15-0 Fuori misura il passante di rovescio di Sonego. 5-4 A quindici il torinese! 40-15 Gran seconda in kick e favolosa volèe di rovescio ammortizzata! 30-15 Servizio e comodo dritto! 15-15 Brutta demi-volèe dell’azzurro. 15-0 Serve&volley vincente Sonego! 4-4 A zero il norvegese. 40-0 Con il rovescio sbaglia Sonego. 30-0 Lungo il tentativo di salvarsi sotto le gambe di Sonego, fronteggiando il passante di dritto al corpo di Ruud. 4-3 Prima vincente! 40-30 Gravissimo errore di volo. Oasport.it - LIVE Sonego-Ruud 3-6, 5-5, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: volata nel 2° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-STRICKER 0-15 Passa di dritto in corsa. Aggancia la volèe in allungoma poco può. 5-5 A trenta il norvegese. 40-30 Gran risposta di rovescio di! 40-15 Altra prima vincente. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Si allunga il dritto dopo il servizio di! 15-0 Fuori misura il passante di rovescio di. 5-4 A quindici il torinese! 40-15 Gran seconda in kick e favolosa volèe di rovescio ammortizzata! 30-15 Servizio e comodo dritto! 15-15 Brutta demi-volèe dell’azzurro. 15-0 Serve&volley vincente! 4-4 A zero il norvegese. 40-0 Con il rovescio sbaglia. 30-0 Lungo il tentativo di salvarsi sotto le gambe di, fronteggiando il passante di dritto al corpo di. 4-3 Prima vincente! 40-30 Gravissimo errore di volo.

LIVE Juventus-Bayern Monaco 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : bianconere alla ricerca del giusto guizzo - bavaresi in controllo - Dallman corregge in rete il tiro di Harder dopo un batti-ribatti area, su corner da sinistra. 13 Massimiliano Canzi modifica l’assetto della sua Juventus. Attenzione però a non riconoscere la giusta credibilità ad una Juventus che ha eliminato il PSG ai preliminari, e mercoledì scorso, ha conquistato 3 punti dimostrando coesione, compattezza e unità d’intenti. (Oasport.it)

LIVE Sonego-Ruud 3-6 - 3-2 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : serve prima l’azzurro nel 2° set - Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud. 40-30 Risposta aggressiva di Ruud e punto diretto. 30-0 Attacco di dritto e comoda volèe Ruud. 0-15 Passa di rovescio l’azzurro! 1-0 Prima vincente! 40-30 Stecca di dritto Lorenzo. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Medvedev 6-0 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : implacabile il n.1 del mondo - bagel al russo! - Con il serve and volley vincente il moscovita conquista il suo primo gioco. Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento arabo saldamente da numero uno del ranking mondiale dopo lo strepitoso successo nel Masters 1000 di Shanghai. 40-AD Palla break Sinner. 18:26 Al termine del match del numero uno del mondo toccherà a Carlos Alcaraz. (Oasport.it)