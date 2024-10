Oasport.it - LIVE Milano-Chieri 2-0, A1 volley femminile in DIRETTA: 26-24, Sylla trascina le sue sul finale di set

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-7 Fast vincente di Alberti. 5-6 Questa volta si insacca l’attacco di Heyrman. 4-6 Esce il primo tempo di Heyrman. 4-5 Lungo il servizio di Daalderop. 4-4 Muro di Orro su Omoruyi, punto incredibile. 3-4 Errore in battuta di Cazaute. 3-3 Murone di Daalderop su Gicquel. 2-3 Sovrapposto di Orro, questa volta Daalderop non può sbagliare. 1-3 Errore in attacco di Daalderop. 1-2 Muro ad uno di Omoruyi su Cazaute. 1-1 Risponde al centro Zakchaiou. 1-0 Si riparte con una sette vincente di Danesi. 21:33 Secondo set dalllo elevato, alla fine a fare la differenza sono stati i dettagli. Miriamè salita di condizione in maniera importante e Heyrman ha continuato a fare la differenza. 26-24 Ci pensaa chiudere il set, grandedi Miriam. 25-24sfonda sulle mani del muro.