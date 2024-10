Unlimitednews.it - L’Inghilterra punta su Tuchel, sarà lui il nuovo ct dal 2025

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo Sven Goran Eriksson e Fabio Capello, per la terza volta nella storia un allenatore straniero siederà sulla panchina del. La Football Association ha ufficializzato l’ingaggio di Thomas, ex tecnico di Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, Chelsea – guidato alla conquista di una Champions League – e Bayern Monaco. Il 51enne tecnico tedesco, nel 2021 premiato come allenatore dell’anno da Fifa e Uefa e che nel suo palmares vanta anche due Ligue 1 e una Bundesliga, avrà come vice l’inglese Anthony Barry (con cui ha già collaborato sia ai Blues che in Baviera) e il loro incarico inizierà ufficialmente dall’1 gennaioin vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.