L’export toscano cresce del 10% I settori che tirano di più e quelli in crisi

Firenze, 16 ottobre 2024 – L'export toscano mostra segnali positivi nei primi sei mesi del 2024, con una crescita a due cifre che supera il +10% rispetto al 2023, mentre a livello nazionale l'export ha registrato un calo dell'1,1%. E' quanto emerge dalla nota congiunturale di Irpet diffusa il 16 ottobre. La Toscana, che aveva chiuso il quarto trimestre del 2023 con un -1,9%, ha registrato un +6,3% nel primo trimestre del 2024 e un +14% nel secondo trimestre. I settori dove L'export cresce di più I settori trainanti sono stati i gioielli (+106%), l'industria agro-alimentare (+22%), i farmaceutici (+44%), i macchinari (+16%). Quest'ultimo settore, in particolare, ha beneficiato della crescente domanda dalla Turchia, dove la crisi inflazionistica ha fatto salire il bisogno di oro.

