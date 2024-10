La tragedia sulla Palermo-Sciacca. Dopo l’incidente i fratellini ancora in coma farmacologico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono ancora in coma farmacologico due dei tre fratellini, di 6 e 8 anni , figli della coppia di tunisini Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, 44 anni, morta sabato nello scontro frontale sulla statale 624 Palermo-Sciacca, insieme al palermitano di 51 anni Riccardo Pardi. Il più grande, che aveva una emorragia cerebrale, è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirugico . Il quadro Feedpress.me - La tragedia sulla Palermo-Sciacca. Dopo l’incidente i fratellini ancora in coma farmacologico Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sonoindue dei tre, di 6 e 8 anni , figli della coppia di tunisini Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, 44 anni, morta sabato nello scontro frontalestatale 624, insieme al palermitano di 51 anni Riccardo Pardi. Il più grande, che aveva una emorragia cerebrale, è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirugico . Il quadro

