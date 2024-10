Jessica Morlacchi vuole abbandonare il Grande Fratello: “Non voglio ammalarmi o diventare matta” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jessica Morlacchi nelle ultime ore ha confessato la volontà di lasciare il Grande Fratello. La concorrente ha rivelato a Clayton Norcross i suoi timori raccontando di non aver mai frequentato persone "così strane e false" come i suoi inquilini. Fanpage.it - Jessica Morlacchi vuole abbandonare il Grande Fratello: “Non voglio ammalarmi o diventare matta” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)nelle ultime ore ha confessato la volontà di lasciare il. La concorrente ha rivelato a Clayton Norcross i suoi timori raccontando di non aver mai frequentato persone "così strane e false" come i suoi inquilini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - perché Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi vogliano lasciare il reality - In un momento di sfogo, ha dichiarato: “Me ne voglio andare. Non sopporto la metà delle persone qui dentro, quindi… diventa abbastanza critica come situazione. Durante una conversazione con Lorenzo, ha condiviso il suo stato d’animo dicendo: “Tu vuoi andartene? Anche io…”. Dopo la discussione con l’attore spagnolo, Lorenzo ha chiarito di essere ormai al limite della sopportazione, ... (Metropolitanmagazine.it)

Grande Fratello - Jessica Morlacchi confessa : "Soffrivo di ansia e depressione - non volevo più uscire di casa" - All'interno della Casa del GF, Jessica Morlacchi si è lasciata andare a una confessione sul suo passato, rivelando di aver sofferto di ansia. Ecco cosa ha raccontato,. (Comingsoon.it)

Grande Fratello : tra scherzi piccanti e chiarimenti - Jessica Morlacchi protagonista nella Casa - Jessica Morlacchi, tra una risata e l’altra, ha infatti rivelato ai coinquilini di aver notato delle “qualità particolari” di uno degli uomini presenti. it. Nella casa del Grande Fratello si respira un clima di confidenze e battute spiritose, con un protagonista inaspettato. . una conversazione. (Dailynews24.it)