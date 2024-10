Jeremy Strong | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

Jeremy Strong: 10 cose che non sai su Jeremy Strong. Jeremy Strong è uno degli attori più talentuosi attualmente in circolazione, che però non sempre ottiene le attenzioni che meriterebbe. Estremamente maniacale nel costruire i propri personaggi, al fine di dar vita ad interpretazioni particolarmente intense e veritiere, si è costruito una solida carriera tra cinema e televisione, distinguendosi anche con i ruoli di minor rilievo. Egli è senza dubbio una delle personalità della recitazione da non sottovalutare. Ecco 10 cose che non sai su Jeremy Strong. I suoi film e programmi TV 1. Ha preso parte a celebri film. ha iniziato a recitare in film come Humboldt County (2008), E venne il giorno (2008) e Oltre le regole – The Messenger (2009).