Jannik Sinner commenta la vittoria contro Medvedev a Riad: “Un’ottima partita, penso sempre a progredire” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una lezione di tennis. Jannik Sinner si è imposto in maniera perentoria contro il russo Daniil Medvedev nel primo incontro del Six Kings Slam, torneo di esibizione ricchissimo di scena a Riad (Arabia Saudita). Sul veloce indoor arabo, il n.1 del mondo ha dominato con lo score di 6-0 6-3. Ha provato Medvedev a reagire nel secondo parziale, ma non c’è stato nulla da fare. “È stata Un’ottima performance. Sono arrivato due giorni fa qui a Riad e solo ieri mi sono allenato. Per cui, sono molto contento della mia prestazione. Giocare qui è un posto speciale“, le prime parole a caldo di Jannik. Una partita che dà seguito alla predominanza dell’altoatesino negli scontri diretti con il russo, anche se questa partita non varrà a livello ATP. Una stagione che, dal punto di vista sportivo, sta dando molto al nostro portacolori: 2 Slam, 3 Masters1000 e la certezza di chiudere l’anno da n. Oasport.it - Jannik Sinner commenta la vittoria contro Medvedev a Riad: “Un’ottima partita, penso sempre a progredire” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una lezione di tennis.si è imposto in maniera perentoriail russo Daniilnel primo indel Six Kings Slam, torneo di esibizione ricchissimo di scena a(Arabia Saudita). Sul veloce indoor arabo, il n.1 del mondo ha dominato con lo score di 6-0 6-3. Ha provatoa reagire nel secondo parziale, ma non c’è stato nulla da fare. “È stataperformance. Sono arrivato due giorni fa qui ae solo ieri mi sono allenato. Per cui, sono molto contento della mia prestazione. Giocare qui è un posto speciale“, le prime parole a caldo di. Unache dà seguito alla predominanza dell’altoatesino negli scontri diretti con il russo, anche se questanon varrà a livello ATP. Una stagione che, dal punto di vista sportivo, sta dando molto al nostro portacolori: 2 Slam, 3 Masters1000 e la certezza di chiudere l’anno da n.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jannik Sinner maltratta Medvedev e gli infligge una severissima lezione al Six Kings Slam - Il 5-3 arriva, e ancora con un dropshot Jannik guadagna il primo match point, che viene trasformato perché l’ultima palla Medvedev la spedisce a metà rete. Non ci riesce: l’azzurro serve bene ed è 6-0. Nel breve volgere del match, per Sinner è ottima, al solito, la percentuale di punti vinti sulla seconda di servizio (63%, 12/19, contro l’8/25 pari al 32% di Medvedev). (Oasport.it)

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner al Six Kings Slam? Le cifre faraoniche in Arabia. E se vince il torneo… - Questa è la cifra che Jannik Sinner ha già portato a casa e non è previsto un ulteriore riconoscimento per la semifinale raggiunta, ma l’altoatesino guarda ancora più in là. Il 23enne prosegue così la propria avventura sul cemento mediorientale e domani (giovedì 17 ottobre, ore 18. Si tratta di un emolumento davvero senza eguali nel panorama tennistico internazionale, visto che i vincitori dei ... (Oasport.it)

Jannik Sinner protagonista al Six Kings Slam - Dopo aver già investito in maniera significativa nel calcio, ora la nazione cerca di affermarsi anche nel tennis, attirando i migliori giocatori con cifre da capogiro. L’interesse mediatico attorno a questo evento è alto, e molti vedono in esso una possibile anticipazione di future modifiche strutturali nel tennis professionistico. (Velvetmag.it)