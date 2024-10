Insulti, sputi, colpi sui genitali: tutti gli orrori subiti da Leonardo, suicida per il bullismo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel bagno della scuola, alcuni ragazzi lo deridevano e lo colpivano nelle parti intime. Lo prendevano in giro per il suo cognome, che termina con la lettera A, e lo sommersero di «ingiurie e offese inaccettabili». Queste sono le accuse rivolte a tre giovani, due dei quali maggiorenni e uno minorenne, nella tragica vicenda di Leonardo Calcina, un quindicenne che ha deciso di togliersi la vita a Senigallia. A condividere la sua storia sono stati il padre Francesco e la madre Viktoria attraverso l’avvocata di famiglia, Pia Perricci, in un’intervista a La Stampa. La procura di Ancona ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio e la pm Irene Bilotta ha cominciato a sentire i compagni di classe. Una madre ha anche confermato che «i bulli lo deridevano per il suo lato femminile». Thesocialpost.it - Insulti, sputi, colpi sui genitali: tutti gli orrori subiti da Leonardo, suicida per il bullismo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel bagno della scuola, alcuni ragazzi lo deridevano e lovano nelle parti intime. Lo prendevano in giro per il suo cognome, che termina con la lettera A, e lo sommersero di «ingiurie e offese inaccettabili». Queste sono le accuse rivolte a tre giovani, due dei quali maggiorenni e uno minorenne, nella tragica vicenda diCalcina, un quindicenne che ha deciso di togliersi la vita a Senigallia. A condividere la sua storia sono stati il padre Francesco e la madre Viktoria attraverso l’avvocata di famiglia, Pia Perricci, in un’intervista a La Stampa. La procura di Ancona ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio e la pm Irene Bilotta ha cominciato a sentire i compagni di classe. Una madre ha anche confermato che «i bulli lo deridevano per il suo lato femminile».

