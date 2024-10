Napolipiu.com - Infortunio Olivera, sospiro di sollievo: le ultime dall’Uruguay

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il terzino uruguagio Mathiasè in arrivo in Italia per sottoporsi agli esami strumentali: Conte attende notizie. Il calciatore uruguagio Mathias, attualmente sotto i riflettori dopo undurante la partita con la sua nazionale, è atteso in Italia nelle prossime ore per sottoporsi a esami strumentali. La preoccupazione era alta, ma le prime notizie fanno ben sperare., terzino del Napoli, ha chiesto il cambio durante la sfida tra Uruguay e Ecuador a causa di un fastidio muscolare, alimentando timori tra i tifosi e il suo allenatore, Antonio Conte. Tuttavia, secondo Daniel Martinez, giornalista di ESPN, le informazioni recenti suggeriscono che non ci siano motivi di allerta: “? Non sappiamo perfettamente come stia per il fatto che saranno necessari gli esami strumentali.