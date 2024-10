I volontari scendono in campo. Raccolti 1.124 chili di donazioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grande partecipazione dei cittadini castellani alla raccolta di prodotti destinati alle persone e famiglie in difficoltà nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme segnalate dai Servizi sociali. Con l’iniziativa, organizzata da Auser (capofila del progetto) con la collaborazione di altre associazioni locali, lo scorso sabato 12 ottobre, al supermercato di Coop Alleanza 3.0, sono state raccolte ben 1.819 confezioni di prodotti alimentari e per l’igiene della casa e della persona, del peso complessivo di 1.124 chili. "Ringrazio tutti i volontari di tutte le associazioni che collaborano a questo progetto di grande valore per tutta la nostra comunità – afferma la coordinatrice della sede castellana dell’Auser di Imola – . Ilrestodelcarlino.it - I volontari scendono in campo. Raccolti 1.124 chili di donazioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grande partecipazione dei cittadini castellani alla raccolta di prodotti destinati alle persone e famiglie in difficoltà nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme segnalate dai Servizi sociali. Con l’iniziativa, organizzata da Auser (capofila del progetto) con la collaborazione di altre associazioni locali, lo scorso sabato 12 ottobre, al supermercato di Coop Alleanza 3.0, sono state raccolte ben 1.819 confezioni di prodotti alimentari e per l’igiene della casa e della persona, del peso complessivo di 1.124. "Ringrazio tutti idi tutte le associazioni che collaborano a questo progetto di grande valore per tutta la nostra comunità – afferma la coordinatrice della sede castellana dell’Auser di Imola – .

