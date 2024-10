Highlights Sinner-Medvedev 6-0 6-3, Six Kings Slam 2024 (VIDEO) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Sinner-Medvedev, incontro valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita. Una versione deluxe del numero uno al mondo domina in lungo e in largo la contesa contro il russo, sconfiggendolo – seppur non in un torneo ufficiale – per la settima volta negli ultimi otto scontri diretti. Davvero un dominio dall’inizio alla fine per l’allievo di Simone Vagnozzi, che si impone pe 6-0 6-2 e domani sfida di nuovo Novak Djokovic in semifinale. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Highlights Sinner-Medvedev Highlights Sinner-Medvedev 6-0 6-3, Six Kings Slam 2024 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilcon glidi, incontro valevole per i quarti di finale del Six, torneo di esibizione che si disputa in Arabia Saudita. Una versione deluxe del numero uno al mondo domina in lungo e in largo la contesa contro il russo, sconfiggendolo – seppur non in un torneo ufficiale – per la settima volta negli ultimi otto scontri diretti. Davvero un dominio dall’inizio alla fine per l’allievo di Simone Vagnozzi, che si impone pe 6-0 6-2 e domani sfida di nuovo Novak Djokovic in semifinale. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV6-0 6-3, Six) SportFace.

