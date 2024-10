Gudmundsson: «Sempre voluto la Fiorentina, già a gennaio ho fatto di tutto. Sono qui per un motivo…» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole di Albert Gudmundsson, attaccante islandese della Fiorentina, sul suo trasferimento in viola dal Genoa. I dettagli Albert Gudmundsson ha parlato a La Repubblica dei suoi primi mesi alla Fiorentina. ASSOLUZIONE – «È stato un periodo difficile ma l’importante è rimanere positivi. Ho anche letto molti libri sulla mentalità di crescita e consiglio a tutti di farlo». Calcionews24.com - Gudmundsson: «Sempre voluto la Fiorentina, già a gennaio ho fatto di tutto. Sono qui per un motivo…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole di Albert, attaccante islandese della, sul suo trasferimento in viola dal Genoa. I dettagli Albertha parlato a La Repubblica dei suoi primi mesi alla. ASSOLUZIONE – «È stato un periodo difficile ma l’importante è rimanere positivi. Ho anche letto molti libri sulla mentalità di crescita e consiglio a tutti di farlo».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina - comanda Kean ma che media per Gudmundsson e De Gea : la classifica dei minuti impiegati - Partita con qualche piccolo inciampo nelle settimane iniziali, la Fiorentina è una delle squadre che si è letteralmente accesa nella parte... (Calciomercato.com)

Fiorentina : Gudmundsson assolto dall’accusa di violenza sessuale in Islanda. Ora l’attaccante è più sereno - Albert Gudmundsson può tirare un grande sospiro di sollievo. Il tribunale distrettuale di Reykjavík, in Islanda, ha assolto oggi, 10 ottobre 2024, l'attaccante della Fiorentina dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna L'articolo Fiorentina: Gudmundsson assolto dall’accusa di violenza sessuale in Islanda. (Firenzepost.it)

Gudmundsson assolto - cosa succede ora tra Genoa e Fiorentina - Albert Gudmundsson, ex attaccante del Genoa ora alla Fiorentina, è stato assolto dalle accuse di cattiva condotta sessuale. I fatti risalivano all'estate del 2023, oggi c'è stato il processo a Reykjavik che ha assolto il giocatore in primo grado, bisognerà capire se ci sarà un ricorso oppure no... (Genovatoday.it)