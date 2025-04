Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito misterioso di Francesca Allotta e il tradimento: “Mi ha pure svuotato il conto in banca”

Nei primi anni Novanta laè travolta dal successo: anche sulla sfera sentimentale e sembra procedere a gonfie vele con il matrimonio celebrato nel 1998 con il primo. L’artista, qualche anno fa si è lasciata andare su alcuni temi particolarmente intimi, raccontando la sua vita e alcuni passaggi che l’hanno inevitabilmente segnata, come la perdita del figlio e la morte del papà, avvenuta in maniera prematura: “Nel ‘98 c’è stato il matrimonio, nel ’99 ho perso il bambino, nel 2000 il divorzio. E da lì è stata un’escalation continua. Nel 2003 papà a soli 62 anni è scomparso. Se ne è andato in un mese e mezzo, per me è stato il dolore più grande della vita” ha confessato la cantante in una vecchia intervista concessa a Vieni da me da Caterina Balivo.di, del quale non si conosce l’identità, ha stregato l’artista ma la storia si consuma presto quando l’anno successivo arriva la terribile scoperta, come la stessa ha raccontato:“Del mio primoero innamorata persa, però non sempre si può avere tutto quello che si desidera.