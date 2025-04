Cittadino cinese ridotto in fin di vita fermati due presunti responsabili

vita un connazionale attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva a Careggi. Firenzetoday.it - Cittadino cinese ridotto in fin di vita, fermati due presunti responsabili Leggi su Firenzetoday.it La squadra mobile di Prato ha individuato e fermato due dei cinque componenti della banda di cittadini cinesi che lo scorso 9 aprile hanno fatto irruzione nel bar karaoke JLD di via Filzi, riducendo in fin diun connazionale attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva a Careggi.

Potrebbe interessarti anche:

Avellino, scatta la Zona 30: limite di velocità ridotto nel centro cittadino

Avellino cambia passo in materia di viabilità. Con l’entrata in vigore della Zona 30, il traffico nel centro storico dovrà rispettare un limite massimo di 30 km/h. La misura, ufficializzata con ...

Torino, arrestato per omicidio un cittadino cinese: incastrato dalle telecamere

E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario un cittadino cinese di trentotto anni senza fissa dimora, accusato di aver ucciso a coltellate un connazionale in un appartamento di Torino in ...

Ancora violenza a Prato: cittadino cinese aggredito da connazionali armati di coltelli, manganelli e armi da fuoco

Non si ferma l’escalation criminale nel territorio di Prato: nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile un uomo, cittadino cinese, ha subìto un agguato da parte di connazionali armati ci ...

Cittadino cinese ridotto in fin di vita, fermati due presunti responsabili. Prato: nuovo agguato, uomo accoltellato in via del Purgatorio. Ancora una notte di violenza: spari e coltellate in via del Purgatorio. Ferito un cinese aggredito da connazionali. La guerra delle grucce: Prato assediata dalla mafia cinese. Ancora un agguato nella comunità cinese: banda armata accoltella un uomo e spara in via del Purgatorio. Un nuovo agguato nella Chinatown pratese. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Brutale aggressione in un bar di Prato: un uomo ridotto in fin di vita - PRATO - Brutale aggressione in un bar di Prato: in fin di vita un uomo di origine cinese, aggredito, assieme ad altre persone, da un commando di suoi connazionali. L'evento si è verificato nella tarda ...

Riporta notiziediprato.it: Ridotto in fin di vita a colpi di mazza in testa: l’agguato stanotte nel privé di un locale di via Filzi - E’ ricoverato in coma, dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cervello, un uomo di nazionalità cinese, vittima di un violentissimo agguato, avvenuto stanotte in un locale ...

ansa.it comunica: 'Regolamento di conti' a Prato, uomo ridotto in fin di vita - Per un 'regolamento di conti' fra gang cinesi un uomo è stato ridotto in fin di vita a colpi di mazza e una donna è stata ferita in modo grave dentro un circolo di Prato dove la notte scorsa c ...