In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna che si celebra il 22 aprile l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno in qualità di struttura ospedaliera del Network Bollino Rosa aderirà alla decima edizione del H Open Week sulla Salute della Donna organizzata da Fondazione Onda ETS dal 22 al 30 aprile Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’informazione la prevenzione e la cura al femminile attraverso l’offerta gratuita di servizi clinici diagnostici ed informativi nelle specifiche aree e branche mediche dedicate alle donne Fondazione Onda quindi anche quest’anno rinnova il suo impegno costante volto alla salute della popolazione femminile e alla prevenzione affinché le diagnosi siano sempre più precoci e i percorsi di cura sempre più personalizzati e fruibili

In occasione della Giornata Nazionale della salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, in qualità di struttura ospedaliera del Network Bollino Rosa, aderirà alla decima edizione dell'(H) Open Week sulla salute della Donna, organizzata da Fondazione Onda ETS, dal 22 al 30 aprile. Obiettivo dell'iniziativa, è promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile, attraverso l'offerta gratuita di servizi clinici, diagnostici ed informativi, nelle specifiche aree e branche mediche dedicate alle donne. Fondazione Onda quindi, anche quest'anno rinnova il suo impegno costante volto alla salute della popolazione femminile e alla prevenzione, affinché le diagnosi siano sempre più precoci e i percorsi di cura sempre più personalizzati e fruibili.

