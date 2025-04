Lavrov e Witkoff dicono due cose diverse quanto è vicino un accordo sull’Ucraina

vicino alla realtà il ministro degli esteri russo Sergehei Lavrov o l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff? Oppure, in altri termini, quanto è lontano un accordo che possa portare a un reale cessate il fuoco in Ucraina? Intorno ai negoziati tra Mosca e Washington, con Kiev che ha margini di . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – È piùalla realtà il ministro degli esteri russo Sergeheio l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve? Oppure, in altri termini,è lontano unche possa portare a un reale cessate il fuoco in Ucraina? Intorno ai negoziati tra Mosca e Washington, con Kiev che ha margini di .

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina, l’inviato Usa Witkoff è in Russia: “Vedrà Putin”. Lavrov: “Lavorare per normalizzare i rapporti”

Steve Witkoff è in Russia e, secondo Axios, oggi vedrà Vladimir Putin. Per ora il Cremlino ha confermato il suo arrivo a Mosca. Se la notizia del faccia a faccia fosse confermata sarebbe il terzo ...

Witkoff: "Putin disponibile alla pace". Lavrov avverte: "Difficile concordare sui punti dell'accordo" | La diretta

Tra raid e sciami di droni continua la guerra in Ucraina. Ma si muove anche la diplomazia. L'inviato della Casa Bianca dopo il vertice col capo del Cremlino: "Cerchiamo la pace"

Witkoff: "Intesa ruota su 5 territori". Lavrov avverte: "Difficile concordare su tutto" | La diretta

Tra raid e sciami di droni continua la guerra in Ucraina. Ma si muove anche la diplomazia. L'inviato della Casa Bianca dopo il vertice col capo del Cremlino: "Cerchiamo la pace"

Lavrov e Witkoff dicono due cose diverse, quanto è vicino un accordo sull'Ucraina?. Witkoff: Putin aperto a una pace permanente con l'Ucraina. Lavrov frena: non è facile - Mosca, da forze armate ucraine 6 attacchi a siti di energia in 24 ore. Ucraina, Witkoff: «Le distanze tra Mosca e Kiev si sono ridotte. Colloquio Trump-Putin in settimana». Le notizie di martedì 11 marzo sulla guerra Ucraina-Russia. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Lavrov e Witkoff dicono due cose diverse, quanto è vicino un accordo sull'Ucraina? - (Adnkronos) - È più vicino alla realtà il ministro degli esteri russo Sergehei Lavrov o l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff? Oppure, in altri termini, quanto è lontano un accordo che po ...

ansa.it comunica: Witkoff: 'Putin è aperto a una pace permanente con l'Ucraina'. Lavrov frena: 'Non è facile' - Intervista a Fox News dell'inviato di Trump dopo l'incontro in Russia: 'Abbiamo una risposta'. Con l'Iran 'un eventuale accordo sul nucleare riguarderà l'uranio' (ANSA) ...

Si apprende da ilfattoquotidiano.it: Ucraina, l’inviato Usa Witkoff è in Russia: “Vedrà Putin”. Lavrov: “Lavorare per normalizzare i rapporti” - Oggi a Bruxelles la riunione del gruppo Ramstein, mentre l'Ue è preoccupata per l’apertura unilaterale di Washington a Mosca ...