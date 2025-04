The Couple Antonino Spinalbese Per mia figlia mi sono rinnamorato di sua madre e della sua famiglia

della casa si raccontano e parlano delle difficoltà da padri separati; Antonino Spinalbese in particolare, racconta come sia cambiato il suo modo di concepire la famiglia. Due papà single che farebbero di tutto per i loro figli: è questo il lato di Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli che abbiamo visto ieri sera a The Couple, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. I due non si conoscevano prima del loro ingresso nella casa, ed è stata la produzione a metterli insieme. Ora, anche grazie a questa caratteristica che li accomuna, sembrerebbero molto uniti. Il rapporto con i figli Nel corso della seconda puntata del programma, Andrea e Antonino sono stati mostrati mentre riflettono sul rapporto con i loro figli e su come, da . Movieplayer.it - The Couple, Antonino Spinalbese: "Per mia figlia, mi sono rinnamorato di sua madre e della sua famiglia" Leggi su Movieplayer.it I due papà singlecasa si raccontano e parlano delle difficoltà da padri separati;in particolare, racconta come sia cambiato il suo modo di concepire la. Due papà single che farebbero di tutto per i loro figli: è questo il lato die Andrea Tabanelli che abbiamo visto ieri sera a The, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. I due non si conoscevano prima del loro ingresso nella casa, ed è stata la produzione a metterli insieme. Ora, anche grazie a questa caratteristica che li accomuna, sembrerebbero molto uniti. Il rapporto con i figli Nel corsoseconda puntata del programma, Andrea estati mostrati mentre riflettono sul rapporto con i loro figli e su come, da .

