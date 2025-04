Ascolti TV 14 aprile chi ha vinto tra Ilary Blasi e Alberto Angela

vinto la battaglia degli Ascolti di lunedì 14 aprile tra Rai 1 e Canale 5, ecco il pubblico generalista cosa ha scelto di vedere nella prima serata di ieri. Lunedì 14 aprile ha visto uno scontro frontale tra due visioni televisive agli antipodi: da un lato, Rai 1 ha puntato sulla cultura con Ulisse di Alberto Angela, dall'altro Canale 5 ha trasmesso la seconda puntata di The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi. Ulisse trionfa su Rai 1 A vincere nettamente la sfida è stata Rai 1. Alberto Angela ha portato i telespettatori a scoprire Londra attraverso un viaggio musicale che ha intrecciato storia, arte e cultura. Ulisse ha totalizzato 3.040.000 spettatori con uno share del 19.1%, confermando ancora una volta la sua capacità di coniugare divulgazione . Movieplayer.it - Ascolti TV 14 aprile: chi ha vinto tra Ilary Blasi e Alberto Angela? Leggi su Movieplayer.it Scopriamo chi hala battaglia deglidi lunedì 14tra Rai 1 e Canale 5, ecco il pubblico generalista cosa ha scelto di vedere nella prima serata di ieri. Lunedì 14ha visto uno scontro frontale tra due visioni televisive agli antipodi: da un lato, Rai 1 ha puntato sulla cultura con Ulisse di Alberto Angela, dall'altro Canale 5 ha trasmesso la seconda puntata di The Couple, il nuovo reality condotto da. Ulisse trionfa su Rai 1 A vincere nettamente la sfida è stata Rai 1. Alberto Angela ha portato i telespettatori a scoprire Londra attraverso un viaggio musicale che ha intrecciato storia, arte e cultura. Ulisse ha totalizzato 3.040.000 spettatori con uno share del 19.1%, confermando ancora una volta la sua capacità di coniugare divulgazione .

Ascolti tv lunedì 14 aprile: chi ha vinto tra Ulisse di Alberto Angela e The Couple. Ascolti tv ieri 14 aprile: Ilary Blasi sprofonda e Alberto Angela vola, Gialappa's meglio di Alessia Marcuzzi. Ascolti tv ieri lunedì 14 aprile chi ha vinto tra Ulisse, The Couple, Giletti, GialappaShow e Augias. 'Ulisse - Il Piacere della Scoperta' vince gli ascolti tv. Ascolti Tv ieri 14 aprile, Alberto Angela (3 mln) doppia Ilary Blasi (1,5 mln) - LaPresse. Ascolti tv del 14 aprile: vola Ulisse, crolla invece The Couple.

